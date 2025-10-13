В Рыбном из-за возгорания электрощитка на 9 улицах пропало уличное освещение

Уличного освещения нет на улицах Мира, Прогресса, Есенина, Первомайской, Подгорной, 1-й Заводской, Заводском тупике, 1-й Железнодорожной, 2-й Железнодорожной. Причиной отключения стало возгорание щита управления уличным освещением. Освещение планируют восстановить через 2-3 дня.