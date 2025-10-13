В Рязанской области за минувшие выходные изъяли 59 литров незаконного алкоголя
В Рязанской области за минувшие выходные изъяли 59 литров незаконного алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Проверка в кафе на улице Зубковой областного центра обнаружила нарушения правил оборота спиртного. Сотрудники полиции конфисковали 38 литров нелегальной продукции.
Также в одном из магазинов в Рыбном изъяли 21 литр алкоголя.
По данным фактам проводятся проверки.