В Рязанской области за минувшие выходные изъяли 59 литров незаконного алкоголя

Проверка в кафе на улице Зубковой областного центра обнаружила нарушения правил оборота спиртного. Сотрудники полиции конфисковали 38 литров нелегальной продукции. Также в одном из магазинов в Рыбном изъяли 21 литр алкоголя. По данным фактам проводятся проверки.