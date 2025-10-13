Рязань
В Рязанской области возбудили 4 уголовных дела из-за лесных пожаров
По итогам пожароопасного сезона 2025 года в регионе зафиксировано 34 лесных пожара (25 — на землях лесного фонда, 7 — на ООПТ, 2 — на землях обороны) общей площадью 132 гектара. Отмечается, что крупнейшие пожары произошли в Клепиковском лесничестве из-за неосторожного обращения с огнем. Органами дознания Государственного пожарного надзора Федеральной противопожарной службы МЧС России по Рязанской области возбуждено 4 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 261 УК РФ. Работа на данном направлении продолжена.

