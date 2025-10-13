В Рязанской области три дня подряд будут закрывать движение через ж/д переезд

Речь идет о ж/д переезде Рыбное — Дягилево (185 км). Проезд закроют 14, 15 и 16 октября с 8:00 до 17:00 из-за ремонтных работ. Водителей призвали учитывать информацию при планировании маршрута.

