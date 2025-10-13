В Рязанской области столкнулись две легковушки
ДТП произошло на пересечении Егорьевского шоссе и улицы Индустриальной около деревни Кауровка в Касимовском округе. На кадрах видно, что легковушки после аварии получили механические повреждения. Информация о пострадавших не поступала.
Фото: Telegram-канал «Автоклуб Касимов»