В Рязанской области столкнулись две легковушки

ДТП произошло на пересечении Егорьевского шоссе и улицы Индустриальной около деревни Кауровка в Касимовском округе. На кадрах видно, что легковушки после аварии получили механические повреждения. Информация о пострадавших не поступала.