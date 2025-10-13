В Рязанской области проведут рейды по перевозке детей

Сотрудники полиции проверят водителей на соблюдение правил перевозки детей-пассажиров. Отмечается, что перевозить детей в возрасте младше семи лет в машине или кабине грузового автомобиля можно только с помощью детского кресла.