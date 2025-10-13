В Рязанской области проведут рейды по перевозке детей
Сотрудники полиции проверят водителей на соблюдение правил перевозки детей-пассажиров. Отмечается, что перевозить детей в возрасте младше семи лет в машине или кабине грузового автомобиля можно только с помощью детского кресла.
В понедельник, 13 октября, в Рязанской области проведут рейды по перевозке детей. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ.
Сотрудники полиции проверят водителей на соблюдение правил перевозки детей-пассажиров.
Отмечается, что перевозить детей в возрасте младше семи лет в машине или кабине грузового автомобиля можно только с помощью детского кресла.