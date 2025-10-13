В Рязанской области поймали пьяного водителя без «прав»

Инцидент произошел 11 октября в 1:50 в селе Кривское Сараевского района. Полицейские остановили 23-летнего водителя «ВАЗ-21102». Алкотестер показал 0,328 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Выяснилось, что мужчину ранее лишили «прав». Его отстранили от управления транспортом. На водителя составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 части 1 УК РФ.