В Рязанской области осудили мужчину за хранение наркотиков и оружия

В Рязанской области осудили 49-летнего жителя села Желобово Сараевского района за хранение наркотиков и оружия. Об этом 13 октября сообщил ИД «Пресса».

Отмечается, что весной 2023 года мужчина нашел мешок с самодельными огнестрельными ружьем и пистолетом и забрал. Осенью он нарвал и высушил коноплю.

Незаконную деятельность пресекли полицейские.

Уточняется, что преступления мужчина совершил в период не отбытого наказания за причинение легкого вреда здоровью. Суд учел это и приговорил злоумышленника к четырем годам и двум месяцам колонии строгого режима.