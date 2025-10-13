В Рязанской области объявлен желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности в регионе объявили из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать от 12 до 17 метров в секунду. Отмечается, что метеопредупреждение будет действовать до 23:00 14 октября.

