В Рязанской области нашли нелегальную артезианскую скважину
Ведомство в судебном порядке обязало ресурсоснабжающую организацию устранить нарушения в сфере недропользования. Установлено, что артезианская скважина, расположенная в Орловском сельском поселении. Отсутствовали устройства учета объема извлекаемой воды, что препятствовало учету добычи недр.
В Рязанской области нашли нелегальную артезианскую скважину. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
Ведомство в судебном порядке обязало ресурсоснабжающую организацию устранить нарушения в сфере недропользования.
Установлено, что артезианская скважина, расположенная в Орловском сельском поселении. Отсутствовали устройства учета объема извлекаемой воды, что препятствовало учету добычи недр.