В Рязанской области нашли нелегальную артезианскую скважину

Ведомство в судебном порядке обязало ресурсоснабжающую организацию устранить нарушения в сфере недропользования. Установлено, что артезианская скважина, расположенная в Орловском сельском поселении. Отсутствовали устройства учета объема извлекаемой воды, что препятствовало учету добычи недр.