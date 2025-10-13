В Рязани зафиксировали превышение оксида азота и сероводорода в воздухе

Вечером 11 октября в Канищеве зафиксировали два превышения оксида азота в воздухе, в Дашково-Песочне обнаружили превышение сероводорода 12 октября. Об этом сообщило минприроды по региону в соцсетях в ответ на жалобы на вонь в районе улицы Интернациональной.
С 19:20 по 19:40 11 октября стационарный пост наблюдения за воздухом в микрорайоне Канищево выявил два превышения ПДК оксида азота. Максимальный уровень концентрации вредных веществ в воздухе составил 1,70 ПДКмр.
Кроме того, 12 октября с 21:40 по 22:00 стационарный пост наблюдения за воздухом в Дашково-Песочне зафиксировал два превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации составил 2,39 ПДКмр.
Данные передали в контрольно-надзорные органы для принятия мер. Как отметили в министерстве, это необходимо, потому что полномочия экологического контроля разделены между федеральными и региональными структурами. Крупные промышленные предприятия подлежат федеральному экологическому контролю.
Напомним, читатели РЗН. Инфо сообщали о выбросах, от которых «выедает глаза» в Приокском.