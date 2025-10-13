В Рязани зафиксировали превышение оксида азота и сероводорода в воздухе

Рязань
С 19:20 по 19:40 11 октября пост наблюдения за воздухом в микрорайоне Канищево выявил два превышения ПДК оксида азота. Максимальный уровень концентрации вредных веществ в воздухе в 19:40 составил 1,70 ПДКмр. 12 октября с 21:40 по 22:00 стационарный пост наблюдения за воздухом в Дашково-Песочне зафиксировал два превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации составил 2,39 ПДКмр. Данные передали в контрольно-надзорные органы для принятия мер. Как отметили в министерстве, это необходимо, потому что полномочия экологического контроля разделены между федеральными и региональными структурами.

Напомним, читатели РЗН. Инфо сообщали о выбросах, от которых «выедает глаза» в Приокском.