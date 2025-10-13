В Рязани произошло ДТП
Как сообщили очевидцы, авария случилась утром 13 октября на пересечении Московского и Михайловского шоссе. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
В Рязани произошло ДТП. Пост с кадрами опубликован в соцсетях.
Как сообщили очевидцы, авария случилась утром 13 октября на пересечении Московского и Михайловского шоссе. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки.
Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
Фото: группа «ПУВР» в «ВК»