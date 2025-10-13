В Рязани осудят группу наркоторговцев

Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 3 участников организованной преступной группы — 61-летней жительницы Московской области, ее 25-летнего сына и 32-летнего жителя Рязани. Фигуранты являлись участниками интернет-магазина по сбыту синтетических наркотиков. Их задержали в феврале 2025 года. 32-летнего рязанца полицейские задержали во время раскладывания закладок на улице Дачной. Позже оперативники нашли еще 6 закладок, сделанных рязанцем ранее. Выяснилось, что оптовые партии наркотика мужчина получал через тайники в Коломне. Позже в поселке Свердловский Щелковского района Подмосковья полицейские задержали 61-летнюю женщину и ее 25-летнего сына. Выяснилось, что ранее дважды судимая за кражи и мошенничество женщина организовала интернет-магазин по сбыту наркотиков. В качестве оптового курьера она вовлекла своего 25-летнего сына, ранее судимого за незаконное хранение наркотиков.

В Рязани осудят группу наркоторговцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 3 участников организованной преступной группы — 61-летней жительницы Московской области, ее 25-летнего сына и 32-летнего жителя Рязани. Фигуранты являлись участниками интернет-магазина по сбыту синтетических наркотиков. Их задержали в феврале 2025 года. 32-летнего рязанца полицейские задержали во время раскладывания закладок на улице Дачной. Позже оперативники нашли еще 6 закладок, сделанных рязанцем ранее. Выяснилось, что оптовые партии наркотика мужчина получал через тайники в Коломне.

Позже в поселке Свердловский Щелковского района Подмосковья полицейские задержали 61-летнюю женщину и ее 25-летнего сына. Выяснилось, что ранее дважды судимая за кражи и мошенничество женщина организовала интернет-магазин по сбыту наркотиков. В качестве оптового курьера она вовлекла своего 25-летнего сына, ранее судимого за незаконное хранение наркотиков.

В тайниках-закладках, при личном досмотре и в арендованных квартирах злоумышленников оперативники изъяли 28 граммов метадона.

Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены для рассмотрения в суд.