Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 13
Втр, 14
Срд, 15
ЦБ USD 80.85 -0.34 14/10
ЦБ EUR 93.92 -0.13 14/10
Нал. USD 81.00 / 81.86 13/10 18:15
Нал. EUR 95.10 / 96.00 13/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 496
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 610
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 314
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 187
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязани осудят группу наркоторговцев
Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 3 участников организованной преступной группы — 61-летней жительницы Московской области, ее 25-летнего сына и 32-летнего жителя Рязани. Фигуранты являлись участниками интернет-магазина по сбыту синтетических наркотиков. Их задержали в феврале 2025 года. 32-летнего рязанца полицейские задержали во время раскладывания закладок на улице Дачной. Позже оперативники нашли еще 6 закладок, сделанных рязанцем ранее. Выяснилось, что оптовые партии наркотика мужчина получал через тайники в Коломне. Позже в поселке Свердловский Щелковского района Подмосковья полицейские задержали 61-летнюю женщину и ее 25-летнего сына. Выяснилось, что ранее дважды судимая за кражи и мошенничество женщина организовала интернет-магазин по сбыту наркотиков. В качестве оптового курьера она вовлекла своего 25-летнего сына, ранее судимого за незаконное хранение наркотиков.

В Рязани осудят группу наркоторговцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 3 участников организованной преступной группы — 61-летней жительницы Московской области, ее 25-летнего сына и 32-летнего жителя Рязани. Фигуранты являлись участниками интернет-магазина по сбыту синтетических наркотиков. Их задержали в феврале 2025 года. 32-летнего рязанца полицейские задержали во время раскладывания закладок на улице Дачной. Позже оперативники нашли еще 6 закладок, сделанных рязанцем ранее. Выяснилось, что оптовые партии наркотика мужчина получал через тайники в Коломне.

Позже в поселке Свердловский Щелковского района Подмосковья полицейские задержали 61-летнюю женщину и ее 25-летнего сына. Выяснилось, что ранее дважды судимая за кражи и мошенничество женщина организовала интернет-магазин по сбыту наркотиков. В качестве оптового курьера она вовлекла своего 25-летнего сына, ранее судимого за незаконное хранение наркотиков.

В тайниках-закладках, при личном досмотре и в арендованных квартирах злоумышленников оперативники изъяли 28 граммов метадона.

Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены для рассмотрения в суд.