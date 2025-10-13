Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 13
Втр, 14
Срд, 15
ЦБ USD 81.19 -0.22 11/10
ЦБ EUR 94.05 -0.65 11/10
Нал. USD 81.00 / 81.65 13/10 15:00
Нал. EUR 95.45 / 96.27 13/10 15:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 455
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 601
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 303
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 179
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязани на проезде Яблочкова и улице Радиозаводской установят освещение
В Рязани на устройство искусственного освещения на дорогах по проезду Яблочкова и улице Радиозаводской (от проезда Яблочкова до улицы Новой) выделили 28 миллионов 740 тысяч 160 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок. Согласно документам, подрядчик должен вырыть ямы, обустроить фундаменты, установить металлические опоры и светильники, блок управления и шкаф контроля, а также знаки «Вертикальная разметка». Кроме того, необходимо высадить газонную траву и обрезать кроны деревьев. Отмечается, что на дорогах установят 88 уличных светодиодных светильников. Заказчиком выступило управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани. Работы завершат до 2 февраля 2026 года.

В Рязани на устройство искусственного освещения на дорогах по проезду Яблочкова и улице Радиозаводской (от проезда Яблочкова до улицы Новой) выделили 28 миллионов 740 тысяч 160 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчик должен вырыть ямы, обустроить фундаменты, установить металлические опоры и светильники, блок управления и шкаф контроля, а также знаки «Вертикальная разметка». Кроме того, необходимо высадить газонную траву и обрезать кроны деревьев.

Отмечается, что на дорогах установят 88 уличных светодиодных светильников.

Заказчиком выступило управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани.

Работы завершат до 2 февраля 2026 года.

Ранее рязанцы жаловались на отсутствие освещения на проезде Яблочкова. Жители отмечали, что на пешеходных переходах не видно людей из-за неработающих светильников.