В Рязани на проезде Яблочкова и улице Радиозаводской установят освещение

В Рязани на устройство искусственного освещения на дорогах по проезду Яблочкова и улице Радиозаводской (от проезда Яблочкова до улицы Новой) выделили 28 миллионов 740 тысяч 160 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок. Согласно документам, подрядчик должен вырыть ямы, обустроить фундаменты, установить металлические опоры и светильники, блок управления и шкаф контроля, а также знаки «Вертикальная разметка». Кроме того, необходимо высадить газонную траву и обрезать кроны деревьев. Отмечается, что на дорогах установят 88 уличных светодиодных светильников. Заказчиком выступило управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани. Работы завершат до 2 февраля 2026 года.

Ранее рязанцы жаловались на отсутствие освещения на проезде Яблочкова. Жители отмечали, что на пешеходных переходах не видно людей из-за неработающих светильников.