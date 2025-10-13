В Рязани 13 октября десятки домов остались без холодной воды

Из-за ремонтных работ c 10:00 до 17:00 13 октября холодной воды не будет по адресам: улица 2-я Новоселковская, дома №№ 4, 6, 6 корпус 1; район Карцево, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90 корпус 1, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110.