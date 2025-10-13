В России резко возросли продажи новых легковых автомобилей
В России резко возросли продажи новых легковых автомобилей. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на агентство «Автостат».
Это связано с ожиданием граждан скорого повышения утилизационного сбора.
По данным экспертов, покупательский спрос будет расти вплоть до ноября. Однако затем произойдет охлаждение интереса среди россиян.