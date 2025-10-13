В России разработали препарат из кедра, подавляющий клетки рака

Ученые из Новосибирского института органической химии разработали новое вещество, которое может помочь в борьбе с раковыми клетками. Это соединение создано из особой растительной кислоты, полученной из живицы сибирского кедра, сообщает ТАСС. По информации патента, новое вещество может замедлять рост опухолевых клеток человека. Это особенно важно, потому что раковые клетки, которые выживают после химиотерапии, часто становятся устойчивыми к лечению. Исследователи протестировали препарат на семи разных типах опухолевых клеток и обнаружили, что он наиболее эффективно действует против рака молочной железы.

