В России призвали увеличить страховую защиту вкладов для одной категории граждан

Депутат Сергей Миронов выступил с инициативой по повышению страховой защиты банковских вкладов участников специальной военной операции (СВО). Он предложил увеличить предельный размер возмещения с текущих 1,4 миллиона рублей до 10 миллионов рублей. Миронов отметил, что в случае финансовых проблем у банков участники СВО могут столкнуться с трудностями в сохранении своих денежных средств. Он подчеркнул, что действующий размер страхового возмещения не обеспечивает достаточной защиты для вкладов военнослужащих.

Также лидер партии напомнил о доступных для бойцов СВО мерах социальной поддержки, включая денежное довольствие, единовременные выплаты и ежемесячные социальные выплаты, а также страховые выплаты в случае ранения или гибели.