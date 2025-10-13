В России предложили запретить продажу сладкой газировки детям

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить продажу сладких газированных напитков лицам младше 18 лет. Об этом пишет «Газета. ру». В этой инициативе ее поддержал заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он отметил, что необходимо ввести акциз на такие напитки, а также разместить на бутылках «жуткие картинки» для антирекламы. Милонов подчеркнул, что полное ограничение продажи сладкой газировки может быть сложным, однако акцизные сборы могли бы быть направлены на популяризацию здорового образа жизни и освещение проблем, связанных с потреблением таких напитков.

Он также выразил уверенность, что противодействие данной инициативе будет оказывать лобби производителей сладких газированных напитков. По его словам, подобные меры помогут снизить привлекательность газировки для детей.