В России предложили запретить продажу сладкой газировки детям
Он также выразил уверенность, что противодействие данной инициативе будет оказывать лобби производителей сладких газированных напитков. По его словам, подобные меры помогут снизить привлекательность газировки для детей.