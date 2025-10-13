В России подорожал кофе

Отмечается, что средняя цена на натуральный растворимый кофе в сентябре составила 4 006 рублей. В августе он стоил 3 988 рублей. Зерновой и молотый кофе подорожал почти до двух тысяч рублей. Кроме того, на 70 копеек выросла цена напитка в общепите, до 111 рублей. Это связано с увеличением стоимости кофе в мире: арабика подорожала за год примерно в 1,5 раза, робуста за последние три месяца — в 1,4 раза.