В России автобусные остановки могут оснастить отоплением и Wi-Fi по новому ГОСТу

В Росстандарте обсуждается новый проект ГОСТа, который установит современные требования к остановочным пунктам для общественного транспорта. Об этом пишет « Ъ ».

В проекте предусмотрена классификация остановок по количеству пассажиров: «базовые» (менее 100 пассажиров в день), «улучшенные» (от 100 до 500) и «расширенные» (более 500). Более сложные остановки должны быть оборудованы зарядками для телефонов, Wi-Fi и электронными табло. При необходимости все виды павильонов должны быть оборудованы системами подогрева и кондиционерами. Также предусмотрены специальные «карманы» для заезда маршрутного транспорта и правила для остановок на выделенных полосах.

Этот документ разработали специалисты Российского дорожного научно-исследовательского института (РосдорНИИ). Действующие стандарты, принятые в 2003 году, устарели и не соответствуют современным требованиям. Новый ГОСТ будет учитывать как отечественный, так и зарубежный опыт.

По словам директора центра транспортного планирования Института транспорта ВШЭ Павла Зюзина, новый стандарт необходим, так как многие города изменяют свои маршруты и увеличивают пассажиропоток. Сроки вступления в силу нового ГОСТа пока неизвестны.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ / РосдорНИИ