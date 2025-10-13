В РФ хотят сократить срок оформления права собственности на бездомных животных

Депутаты подготовили соответствующий законопроект. Изменение призвано ускорить процесс определения ответственного владельца и уменьшить время, в течение которого питомцы находятся в нестабильных условиях. В настоящее время, если в течение шести месяцев не находится владелец бездомного домашнего животного, лицо, у которого оно находилось, приобретает право собственности на него. Этот период предлагается сократить до одного месяца для быстрого обеспечения должных условий содержания.

При этом законопроект не отменяет существующую норму, согласно которой нашедший животное обязан сообщить об этом в полицию или орган местного самоуправления в течение трех дней.