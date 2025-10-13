В мясной продукции одного из производителей обнаружили мясной клей и антибиотик

Речь идет о мясокомбинате «Атяшевский». В свином фарше и ливерной колбасе нашли препарат азитромицин, который может вызывать побочные эффекты, такие как глухота, размытость зрения и головокружение. Продукты продавались в магазинах «Пятерочка» и «Дикси». Кроме того, в сардельках «Говяжьих по-Атяшевски» была выявлена микробная трансглутаминаза, использование которой запрещено в пищевой промышленности. Отмечается, что ранее МПК «Атяшевский» уже получал предостережения.

