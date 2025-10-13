Рязань
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 454
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 601
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 303
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 179
Речь идет о мясокомбинате «Атяшевский». В свином фарше и ливерной колбасе нашли препарат азитромицин, который может вызывать побочные эффекты, такие как глухота, размытость зрения и головокружение. Продукты продавались в магазинах «Пятерочка» и «Дикси». Кроме того, в сардельках «Говяжьих по-Атяшевски» была выявлена микробная трансглутаминаза, использование которой запрещено в пищевой промышленности. Отмечается, что ранее МПК «Атяшевский» уже получал предостережения.

В мясной продукции одного из производителей обнаружили мясной клей и антибиотик. Об этом пишет Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Речь идет о мясокомбинате «Атяшевский». В свином фарше и ливерной колбасе нашли препарат азитромицин, который может вызывать побочные эффекты, такие как глухота, размытость зрения и головокружение. Продукты продавались в магазинах «Пятерочка» и «Дикси».

Кроме того, в сардельках «Говяжьих по-Атяшевски» была выявлена микробная трансглутаминаза, использование которой запрещено в пищевой промышленности.

Отмечается, что ранее МПК «Атяшевский» уже получал предостережения.