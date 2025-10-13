В Минфине сообщили, какой налог могут повысить в скором времени
Министерство финансов России может начать разработку вопроса о повышении налога на роскошь в следующем финансовом году, сообщил глава ведомства Антон Силуанов, передает РБК. По его словам, данное направление рассматривается, но в текущем году изменений не будет. В настоящее время Минфин сосредоточен на задачах сокращения теневого сектора экономики и увеличения поступлений от косвенных налогов.
Фото: сайт ФНС