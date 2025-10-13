Рязань
В Михайловском районе нетрезвый водитель получил условный срок и лишился машины
В Михайловском районе суд вынес приговор 35-летнему жителю села Захарово, который повторно попался за рулем в состоянии алкогольного опьянения, пишет пресс-служба прокуратуры. Его задержали сотрудники дорожно-патрульной службы на одной из улиц поселка, когда он управлял автомобилем ВАЗ 21074 в ненадлежащем виде. Суд признал его виновным по статье 264.1 УК РФ и назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно. Кроме того, водителя лишили права управления транспортными средствами на три года. В результате, автомобиль мужчины конфисковали и передали в доход государства.

В Михайловском районе суд вынес приговор 35-летнему жителю села Захарово, который повторно попался за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры.

Суд признал его виновным по статье 264.1 УК РФ и назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно. Кроме того, водителя лишили права управления транспортными средствами на три года.

Во время судебного заседания было установлено, что осужденный ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Его задержали сотрудники дорожно-патрульной службы, когда он управлял автомобилем ВАЗ 21074 в состоянии алкогольного опьянения на одной из улиц поселка.

В результате, автомобиль мужчины конфисковали и передали в доход государства.