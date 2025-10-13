Рязань
В Иркутской области девятиклассник зарезал девушку и ее соседку

В Иркутской области девятиклассник зарезал девушку и ее соседку. Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT.

Инцидент произошел в городе Шелехов 12 октября. Отмечается, что 14-летний подросток пришел к восьмикласснице в подъезд с ножом, который взял дома. По данным SHOT, подросток якобы зациклился на девушке и начал подозревать ее в изменах.

Во время ссоры он нанес потерпевшей несколько колотых ран в живот и в бок. По словам подростка, девушка сначала хотела отнять у него нож и порезалась, а затем начала сильно кричать. Подозреваемый заявил, что сильно испугался, «а там дальше само».

На шум вышла 23-летняя соседка и попыталась их разнять, но получила несколько ударов ножом. Обе пострадавшие скончались в больнице.

Подростка задержал мужчина, который выбежал из квартиры.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Telegram-канал SHOT, УМВД Иркутской области