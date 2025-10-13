Рязань
В Госдуме назвали сроки рассмотрения закона о лимите числа банковских карт
Напомним, ранее сообщили о введении ограничений на количество банковских карт на человека. Согласно инициативе, лимит составит не более 5 карт в одном банке и не более 20 карт во всех банках вместе на одного клиента.