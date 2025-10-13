В Госдуме назвали сроки рассмотрения закона о лимите числа банковских карт

Глава комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что до декабря будет принят законопроект, ограничивающий количество банковских карт, которые может иметь один человек. Об этом пишет РИА Новости.

Аксаков отметил, что большинство граждан имеют до четырех карт, и предложенное ограничение направлено на снижение числа мошеннических действий с использованием платежных карт. Он также указал на важность платформы «Знай своего клиента», разработанной Банком России, и антифрод-системы, создаваемой Минцифры, которые помогут в мониторинге количества карт у граждан.

Напомним, ранее сообщили о введении ограничений на количество банковских карт на человека. Согласно инициативе, лимит составит не более 5 карт в одном банке и не более 20 карт во всех банках вместе на одного клиента.