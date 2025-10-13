В центре Рязани произошло ДТП

В этом 13 октября убедилась корреспондент РЗН. Инфо. Авария случилась на улице Горького. Серая легковушка получила механические повреждения: у машины смят бампер. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Официальной информации пока не поступало.