В центре Рязани произошло ДТП
В этом 13 октября убедилась корреспондент РЗН. Инфо. Авария случилась на улице Горького. Серая легковушка получила механические повреждения: у машины смят бампер. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Официальной информации пока не поступало.
