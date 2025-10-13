В Белгороде мужчина ранил ножом двух молодых людей, один из них умер
В Белгороде мужчина ранил ножом двух молодых людей, один из них умер. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости 18+".
Конфликт произошел возле местного бара. После словесной потасовки один из группы отдыхающих достал нож, то же самое сделал и его оппонент.
В какой-то момент началась драка, в ходе которой пострадали двое из компании: одному дебошир порезал бедренную артерию, второй скончался от удара в сердце.
Убийцу задержали.
Видео доступны по