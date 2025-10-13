Рязань
Ученые предупредили об угрозе из-за достижения Землей «точки невозврата»
Ученые предупреждают, что Земля достигла критической точки невозврата в борьбе с климатическими изменениями, что может привести к глобальной катастрофе. В докладе специалистов из 23 стран акцентируетсят внимание на гибели коралловых рифов, которые находятся под угрозой из-за увеличения выбросов парниковых газов. По словам ученых, тепловодные коралловые рифы сталкиваются с долгосрочным упадком, что ставит под угрозу жизнеобеспечение сотен миллионов людей. В докладе подчеркивается необходимость срочных мер по снижению глобального потепления до уровня 1,2°C. Если этого не сделать, коралловые рифы в теплых морях могут практически исчезнуть.

Ученые предупреждают, что Земля достигла критической точки невозврата в борьбе с климатическими изменениями, что может привести к глобальной катастрофе. В своем докладе, подготовленном группой из 160 специалистов из 23 стран и опубликованном в британской газете The Guardian, исследователи акцентируют внимание на гибели коралловых рифов, которые находятся под угрозой из-за увеличения выбросов парниковых газов, передает РИА Новости.

По словам ученых, тепловодные коралловые рифы сталкиваются с долгосрочным упадком, что ставит под угрозу жизнеобеспечение сотен миллионов людей. В докладе подчеркивается необходимость срочных мер по снижению глобального потепления до уровня 1,2°C. Если этого не сделать, коралловые рифы в теплых морях могут практически исчезнуть.

Кроме того, исследователи предупреждают о близости достижения других критических точек, таких как высыхание Амазонки, разрушение основных океанических течений и потеря ледяных щитов. Эти изменения могут иметь разрушительные последствия для экосистемы планеты и жизни на ней.