SHOT: в Купянске идут ожесточенные бои

Отмечается, что российские снайперы заняли самые высокие здания города для полного контроля передвижения наземной пехоты Украины. ВСУ попытались перебросить две группы ССО в Купянск для зачистки высотных зданий. Однако связи у штурмовых подразделений с этими группами нет с тех пор, как российские бойцы зашли в город. За минувшую неделю уничтожили более 70 военнослужащих Украины в центральной части Купянска, большинство — на технике при попытке создать блокаду. Среди уничтоженной техники — около пяти ББМ «Хамви».

