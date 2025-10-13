Рязанский приборный завод представил на выставке в Екатеринбурге медицинскую продукцию

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принял участие во II Евразийском форуме «Санкур-эволюция» в Екатеринбурге.

В рамках мероприятия на стенде ГРПЗ экспонировалась медицинская продукция для санаторно-курортной отрасли: серия приборов для измерения внутриглазного давления и магнитотерапевтические аппараты для лечения и профилактики глазных заболеваний торговой марки diathera, а также аппаратно-программный комплекс «Мультимаг».

"Медицинская продукция, представленная на выставке, востребована в санаториях, профилакториях, реабилитационных центрах. Так, магнитотерапевтические офтальмологические приборы АМТО diathera широко применяются в лечении и профилактике глазных заболеваний. Показаниями к применению являются: близорукость, дальнозоркость, астенопия и другие патологии.

Клинически доказано, что в результате лечения ускоряется процесс выздоровления, улучшается острота зрения, исчезают или значительно уменьшаются субъективные симптомы заболевания. Изделия просты и удобны в использовании и эффективно дополняют медикаментозное лечение. Их применение не требует специального обучения и расходных материалов", — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Внимание гостей также привлек аппаратно-программный комплекс «Мультимаг», который активно пользуется спросом на медицинском рынке. В нем реализованы новейшие технологии лечения методами магнитотерапии, базирующиеся на дозированном воздействии слабыми частотно-модулированными магнитными полями на организм человека. Комплекс «Мультимаг» работает на четырехстах магнитах. Такая сила воздействия позволяет влиять на разные участки или весь организм в целом. Можно подобрать более 50 лечебных программ в соответствии с назначениями лечащего врача. Сеансы низкочастотной магнитотерапии с помощью комплекса активируют обмен жиров и углеводов, усиливают кровоток различной локации. Происходит лимфодренаж всех зон человеческого тела.

II Евразийский форум «Санкур-эволюция» организован при поддержке Правительства Свердловской области, министерства здравоохранения Свердловской области, министерства спорта Российской Федерации. В мероприятии приняли участие порядка 1000 участников — это руководители санаторно-курортных организаций, врачи-физиотерапевты, специалисты, отвечающие за оснащение санаториев.