Рязанская прокуратура проверила реализацию нацпроекта по восстановлению леса

Рязанская прокуратура проверила реализацию нацпроекта по восстановлению леса. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Работы по восстановлению лесов в Рязанской области проводит индивидуальный предприниматель Агапкин А. А. Стоимость работ оценивается в 3 575 750 рублей, завершение запланировано на конец октября текущего года.

В рамках проверки установлены нарушения в реализации запланированных мер. Большое количество деревьев погибло. В Клепиковском и Ермишинском районах выявлены недостатки в исполнении государственного задания по высадке саженцев, а также нарушения правил заготовки древесины.

По фактам выявленных нарушений принят комплекс мер прокурорского реагирования.