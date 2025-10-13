Рязанку заподозрили в оформлении кредит на чужие данные

Установлено, что в мае 2025 года 41-летняя жительница Сасовского района, работавшая в микрокредитной организации, незаконно получила персональные данные бывшей клиентки. С их помощью он составила фиктивный договор. Полученные деньги она потратила по своему усмотрению. В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело в связи с неправомерным доступом к компьютерной информации, совершенном с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 272 УК РФ). Проводится проверка.

Рязанку заподозрили в оформлении кредит на чужие данные. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

