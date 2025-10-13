Рязанка победила в Кубке Европы по дзюдо

Рязанка победила в Кубке Европы по дзюдо. Об этом сообщает региональное минспорта.

Соревнования с участием 280 спортсменов из 33 стран мира проходили с 11 по 12 октября в Испании. Марина Воробьева стала лучшей в своей весовой группе, победив представительниц Испании, Франции и Турции.

Отмечается, что Марина Воробьева занимается под руководством тренера Сергея Бодько в спортшколе «Комета».