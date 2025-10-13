Рязанцы заметили пенсионера, спиливающего парковочный барьер

Инцидент случился во дворе дома № 18 корпус 1 на улице крупской. Пожилой мужчина пытался сломать устройство для бронирования стоянки. «Дед средь белого дня срезает замки на Московском», — говорится в сообщении. Принадлежит ли конструкция самому гражданину и законно ли установлены барьеры — неизвестно.