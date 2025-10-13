Рязанцы возмутились состоянием парка у пруда «Серая шейка»

Местные жители заметили разбитую плитку на пешеходных дорожках и мусор в пруду. «Интересно есть ли какое-то обслуживание или контроль за объектами, на которые потрачены большие деньги?» — поинтересовалась рязанка.