Рязанцы возмутились состоянием парка у пруда «Серая шейка»
Рязанцы возмутились состоянием парка у пруда «Серая шейка». Жалоба опубликована в Telegram-канале «Рязань».
Местные жители заметили разбитую плитку на пешеходных дорожках и мусор в пруду.
«Интересно есть ли какое-то обслуживание или контроль за объектами, на которые потрачены большие деньги?» — поинтересовалась рязанка.