Рязанцы возмутились качеством батутов на детских площадках на Лыбедском бульваре
«Батуты сделаны непонятно как. Пружины все отлетели», — написала рязанка. Кроме того, она заметила, что в конструкции не предусмотрен дренаж и «под батутами круглый год стоит вода». В мэрии отреагировали на жалобу и написали, что уведомили городские службы провести работы на участке до конца недели, до 19 сентября.
Фото: соцсети