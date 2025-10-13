Рязанцы возмутились качеством батутов на детских площадках на Лыбедском бульваре

«Батуты сделаны непонятно как. Пружины все отлетели», — написала рязанка. Кроме того, она заметила, что в конструкции не предусмотрен дренаж и «под батутами круглый год стоит вода». В мэрии отреагировали на жалобу и написали, что уведомили городские службы провести работы на участке до конца недели, до 19 сентября.

Фото: соцсети