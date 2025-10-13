Рязань
Рязанцев предупредили об изменении конечной остановки троллейбуса № 1
В связи с ремонтом на улице Соборной, троллейбус маршрута № 1 следует до площади Мичурина до окончания работ. Администрация просит учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Рязанцев предупредили об изменении конечной остановки троллейбуса № 1. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что в связи с ремонтом на улице Соборной, троллейбус маршрута № 1 следует до площади Мичурина до окончания работ.

Администрация просит учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.