Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 13
Втр, 14
Срд, 15
ЦБ USD 81.19 -0.22 11/10
ЦБ EUR 94.05 -0.65 11/10
Нал. USD 81.15 / 81.66 13/10 10:50
Нал. EUR 95.50 / 96.98 13/10 10:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 383
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 585
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 284
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 164
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Рязанцам рассказали, в каких сферах самые высокие зарплаты в регионе
Отмечается, что средняя зарплата в Рязанской области в сентябре 2025 года составила 69,2 тысяч рублей. Это на 15% выше, чем год назад. Лидером по уровню дохода в регионе остаётся высший и средний менеджмент — в среднем 112,1 тысячи рублей. На втором месте — автомобильный бизнес, где работодатели предлагают около 104,3 тысячи рублей. Далее следуют направления транспорта, логистики и перевозок (102,2 тыс. рублей) и строительства и недвижимости (98,8 тыс). Пятёрку лидеров по уровню дохода замыкает рабочий персонал, где средняя предлагаемая зарплата составляет 93,1 тыс. рублей.

Рязанцам рассказали, в каких сферах самые высокие зарплаты в регионе. Об этом пишет сервис hh.ru.

Отмечается, что средняя зарплата в Рязанской области в сентябре 2025 года составила 69,2 тысяч рублей. Это на 15% выше, чем год назад.

Лидером по уровню дохода в регионе остаётся высший и средний менеджмент — в среднем 112,1 тысячи рублей.

На втором месте — автомобильный бизнес, где работодатели предлагают около 104,3 тысячи рублей.

Далее следуют направления транспорта, логистики и перевозок (102,2 тыс. рублей) и строительства и недвижимости (98,8 тыс).

Пятёрку лидеров по уровню дохода замыкает рабочий персонал, где средняя предлагаемая зарплата составляет 93,1 тыс. рублей.