Рязанцам рассказали, в каких сферах самые высокие зарплаты в регионе

Отмечается, что средняя зарплата в Рязанской области в сентябре 2025 года составила 69,2 тысяч рублей. Это на 15% выше, чем год назад. Лидером по уровню дохода в регионе остаётся высший и средний менеджмент — в среднем 112,1 тысячи рублей. На втором месте — автомобильный бизнес, где работодатели предлагают около 104,3 тысячи рублей. Далее следуют направления транспорта, логистики и перевозок (102,2 тыс. рублей) и строительства и недвижимости (98,8 тыс). Пятёрку лидеров по уровню дохода замыкает рабочий персонал, где средняя предлагаемая зарплата составляет 93,1 тыс. рублей.

Рязанцам рассказали, в каких сферах самые высокие зарплаты в регионе. Об этом пишет сервис hh.ru.

Отмечается, что средняя зарплата в Рязанской области в сентябре 2025 года составила 69,2 тысяч рублей. Это на 15% выше, чем год назад.

Лидером по уровню дохода в регионе остаётся высший и средний менеджмент — в среднем 112,1 тысячи рублей.

На втором месте — автомобильный бизнес, где работодатели предлагают около 104,3 тысячи рублей.

Далее следуют направления транспорта, логистики и перевозок (102,2 тыс. рублей) и строительства и недвижимости (98,8 тыс).

Пятёрку лидеров по уровню дохода замыкает рабочий персонал, где средняя предлагаемая зарплата составляет 93,1 тыс. рублей.