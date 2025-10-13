Рязанцам рассказали о «респираторном этикете» в общественном транспорте

Жителям региона рекомендовать отворачиваться от других людей при кашле и чихании. Также специалисты рекомендуют использовать одноразовые платки и выбрасывать их сразу после использования. «При отсутствии одноразовой салфетки, необходимо чихать и кашлять в сгиб локтя, а не в ладони. Избегайте нахождения в местах скопления людей, не стесняйтесь использовать маски, соблюдайте дистанцию 1,5-2 метра», — написали в Роспотребнадзоре.

