Рязанцам рассказали, как подготовить автомобиль к зиме. Об этом сообщили эксперты ROSSKO.
Отмечается, что если шины новые, то им необходимо пройти обкатку, пройдя еще до наступления морозов порядка 500-1000 километров со скоростью не выше 70 км/ч без резких ускорений, торможений.
Обязательно нужно проверить свои покрышки на предмет повреждений и глубины протектора, которая должна составлять не менее четырех мм.
Кроме того, необходимо перед холодами проверить уровень электролита и зарядить АКБ специальными зарядными устройствами.
Правильно подобранное моторное масло — еще одна составляющая беспроблемной зимней эксплуатации автомобиля.
Наиболее важно обслужить систему зажигания и топливную систему.
В бачок стеклоомывателя должна быть залита незамерзающая жидкость, обычная вода попросту замерзнет. Щетки желательно поменять на зимние.