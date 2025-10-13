Рязанцам рассказали, как подготовить автомобиль к зиме

Обязательно нужно проверить свои покрышки на предмет повреждений и глубины протектора, которая должна составлять не менее четырех мм. Кроме того, необходимо перед холодами проверить уровень электролита и зарядить АКБ специальными зарядными устройствами. Правильно подобранное моторное масло — еще одна составляющая беспроблемной зимней эксплуатации автомобиля. Наиболее важно обслужить систему зажигания и топливную систему. В бачок стеклоомывателя должна быть залита незамерзающая жидкость, обычная вода попросту замерзнет. Щетки желательно поменять на зимние.

Рязанцам рассказали, как подготовить автомобиль к зиме. Об этом сообщили эксперты ROSSKO.

Отмечается, что если шины новые, то им необходимо пройти обкатку, пройдя еще до наступления морозов порядка 500-1000 километров со скоростью не выше 70 км/ч без резких ускорений, торможений.

Обязательно нужно проверить свои покрышки на предмет повреждений и глубины протектора, которая должна составлять не менее четырех мм.

Кроме того, необходимо перед холодами проверить уровень электролита и зарядить АКБ специальными зарядными устройствами.

Правильно подобранное моторное масло — еще одна составляющая беспроблемной зимней эксплуатации автомобиля.

Наиболее важно обслужить систему зажигания и топливную систему.

В бачок стеклоомывателя должна быть залита незамерзающая жидкость, обычная вода попросту замерзнет. Щетки желательно поменять на зимние.