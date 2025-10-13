Рязанцам объяснили, стоит ли переживать за одиноких лебедей на водоемах

Орнитологи разъяснили, что-то, что лебеди живут парами или семьёй, — стереотип. «Часто холостые лебеди летят на зимовку по одному, и ничего необычного в этом нет. При этом они могут останавливаться на водоёмах, где им понравится, на несколько дней, пережидать непогоду или нагуливать жир для перелёта. Нужно лишь наблюдать, нет ли прямой угрозы для птицы, не тревожить её и не подкармливать», — отметили в посте.