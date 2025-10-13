Рязанцам напомнили о штрафах за самовольную замену и установку газового оборудования

Рязанцам напомнили о штрафах за самовольную замену и установку газового оборудования. Об этом сообщила пресс-служба компании ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

Отмечается, что любые работы по установке или замене газового оборудования должны выполняться только специализированной организацией. За нарушение грозит административная ответственность по статье 7.19 КоАП РФ. Для физических лиц штраф составит от 10 до 15 тысяч рублей.

Кроме того, как отметили в публикации, самовольное вмешательство в газовую систему может привести к серьезным последствиям, вплоть до несчастных случаев и гибели людей. В таких ситуациях виновные могут понести и уголовную ответственность, включая лишение свободы.

Помимо этого, рязанцам напомнили, что нужно соблюдать основные правила пользования бытовыми газовыми приборами:

проветривать пощение, где установлены газовые приборы;

не оставлять без присмотра включенное газовое оборудование;

перед использованием газовой колонки проверять тягу;

все газовые приборы содержать в чистоте и исправности;

не допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста;

использовать газ и газовые приборы не по назначению (сушка белья, обогрев помещения);

пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;

хранить в помещениях и подвалах пустые и заполненные сжиженным газом баллоны.

При возникновении перебоев в работе газового оборудования, наличии запаха газа незамедлительно нужно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу по телефонам — 04, 104 — с мобильного.

«Газовые приборы и газовые сети являются особо опасным оборудованием, так как при их неисправности может возникнуть аварийная ситуация, которая может нанести ущерб здоровью и имуществу людей.

Поэтому техническое обслуживание внутридомового газового оборудования проводится не реже 1 раза в год и проводить его должны только сотрудники ГРО», — отметил главный инженер — первый заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Антон Данилкин.