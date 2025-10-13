Россиянам рассказали о новом ГОСТе для остановок общественного транспорта

По словам зампредседателя комитета Госдумы по строительству Владимира Кошелева, новый государственный стандарт, включающий кондиционеры, обогреватели и Wi-Fi, основан на реальных потребностях российских граждан. Однако он также отметил, что в некоторых городах и регионах эти улучшения могут не появиться.

Кошелев указал, что действующие нормативы были установлены еще в 2003 году и не обеспечивают достаточного уровня комфорта. Новый ГОСТ направлен на развитие современного и комфортного общественного транспорта, но его внедрение столкнется с рядом трудностей. Например, понятие «сопротивляемость к вандализму» в стандарте не раскрыто, что может вызвать проблемы на практике. Кроме того, даже после утверждения, стандарт будет носить рекомендательный характер, что не гарантирует его повсеместного применения.

По мнению собеседника издания, первыми остановками, соответствующими новым нормам, будут оборудованы крупные города и ключевые маршруты с высоким пассажиропотоком. Он подчеркнул, что проект стандарта разработан на основе анализа потребностей пассажиров и транспортной системы, и что оборудование остановок Wi-Fi является важным элементом современной инфраструктуры. Это позволит пассажирам отслеживать расписание, планировать поездки и экономить мобильный трафик.

Депутат также отметил высокую стоимость новых остановочных павильонов и предупредил, что в ближайшее время ожидать значительных изменений не стоит. Сроки вступления ГОСТа в силу и повсеместного обновления остановок пока неизвестны.