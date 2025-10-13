Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 13
Втр, 14
Срд, 15
ЦБ USD 81.19 -0.22 11/10
ЦБ EUR 94.05 -0.65 11/10
Нал. USD 81.00 / 81.65 13/10 15:00
Нал. EUR 95.45 / 96.27 13/10 15:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 454
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 601
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 303
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 179
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Россиянам рассказали о новом ГОСТе для остановок общественного транспорта
По словам зампредседателя комитета Госдумы по строительству Владимира Кошелева, новый государственный стандарт, включающий кондиционеры, обогреватели и Wi-Fi, основан на реальных потребностях российских граждан. Однако он также отметил, что в некоторых городах и регионах эти улучшения могут не появиться. Кроме того, даже после утверждения, стандарт будет носить рекомендательный характер, что не гарантирует его повсеместного применения.

Россиянам рассказали о новом ГОСТе для остановок общественного транспорта. Об этом пишет «Газета. ру».

По словам зампредседателя комитета Госдумы по строительству Владимира Кошелева, новый государственный стандарт, включающий кондиционеры, обогреватели и Wi-Fi, основан на реальных потребностях российских граждан. Однако он также отметил, что в некоторых городах и регионах эти улучшения могут не появиться.

Кошелев указал, что действующие нормативы были установлены еще в 2003 году и не обеспечивают достаточного уровня комфорта. Новый ГОСТ направлен на развитие современного и комфортного общественного транспорта, но его внедрение столкнется с рядом трудностей. Например, понятие «сопротивляемость к вандализму» в стандарте не раскрыто, что может вызвать проблемы на практике. Кроме того, даже после утверждения, стандарт будет носить рекомендательный характер, что не гарантирует его повсеместного применения.

По мнению собеседника издания, первыми остановками, соответствующими новым нормам, будут оборудованы крупные города и ключевые маршруты с высоким пассажиропотоком. Он подчеркнул, что проект стандарта разработан на основе анализа потребностей пассажиров и транспортной системы, и что оборудование остановок Wi-Fi является важным элементом современной инфраструктуры. Это позволит пассажирам отслеживать расписание, планировать поездки и экономить мобильный трафик.

Депутат также отметил высокую стоимость новых остановочных павильонов и предупредил, что в ближайшее время ожидать значительных изменений не стоит. Сроки вступления ГОСТа в силу и повсеместного обновления остановок пока неизвестны.