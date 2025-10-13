Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 13
Втр, 14
Срд, 15
ЦБ USD 80.85 -0.34 14/10
ЦБ EUR 93.92 -0.13 14/10
Нал. USD 81.00 / 81.86 13/10 18:15
Нал. EUR 95.10 / 96.00 13/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 496
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 610
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 314
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 187
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Россиянам напомнили о штрафе за длительный прогрев машины во дворах
Россиянам напомнили о штрафе за длительный прогрев машины во дворах. Об этом пишет «КП». Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, за длительный прогрев двигателя во дворах многоквартирных домов грозит штраф от 1500 до 3000 рублей. Правоохранители могут составить протокол при выявлении такого нарушения. Штраф можно избежать, припарковав автомобиль подальше от жилых зданий или используя таймер для предварительного запуска двигателя. Также на нарушение могут пожаловаться соседи из ближайших домов.

Россиянам напомнили о штрафе за длительный прогрев машины во дворах. Об этом пишет «КП».

Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, за длительный прогрев двигателя во дворах многоквартирных домов грозит штраф от 1500 до 3000 рублей. Правоохранители могут составить протокол при выявлении такого нарушения.

Штраф можно избежать, припарковав автомобиль подальше от жилых зданий или используя таймер для предварительного запуска двигателя. Также на нарушение могут пожаловаться соседи из ближайших домов.