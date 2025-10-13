Россиянам напомнили о штрафе за длительный прогрев машины во дворах

Россиянам напомнили о штрафе за длительный прогрев машины во дворах. Об этом пишет «КП». Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, за длительный прогрев двигателя во дворах многоквартирных домов грозит штраф от 1500 до 3000 рублей. Правоохранители могут составить протокол при выявлении такого нарушения. Штраф можно избежать, припарковав автомобиль подальше от жилых зданий или используя таймер для предварительного запуска двигателя. Также на нарушение могут пожаловаться соседи из ближайших домов.

