Россиян предупредили о схемах обмана мошенниками через сайты знакомств

В МВД России сообщили о росте агрессивных схем мошенничества, связанных с сайтами знакомств. Злоумышленники начали использовать новые методы обмана, в том числе требуя от жертв перевода небольшой суммы денег и отправки чека в «специальный» Telegram-бот. После этого мошенники утверждают, что средства якобы были направлены на счета украинских вооруженных формирований и угрожают передать эту информацию «куда следует», требуя все новые суммы. Кроме того, мошенники пытаются выманить геолокацию жертв, угрожая передать данные украинской разведке или даже использовать ударные беспилотники. В связи с этим МВД призывает пользователей сайтов знакомств быть внимательными и удостоверяться, что общение происходит с реальными людьми, а не фейковыми профилями.

Ранее сообщалось о том, что мошенники в Telegram начали запугивать своих жертв, выдавая себя за представителей силовых ведомств через поддельные номера.