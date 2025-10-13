Россиян предупредили о схемах обмана мошенниками через сайты знакомств

В МВД России сообщили о росте агрессивных схем мошенничества, связанных с сайтами знакомств. Об этом пишет «Абзац».
Злоумышленники начали использовать новые методы обмана, в том числе требуя от жертв перевода небольшой суммы денег и отправки чека в «специальный» Telegram-бот. После этого мошенники утверждают, что средства якобы были направлены на счета украинских вооруженных формирований и угрожают передать эту информацию «куда следует», требуя все новые суммы.
Кроме того, мошенники пытаются выманить геолокацию жертв, угрожая передать данные украинской разведке или даже использовать ударные беспилотники.
В связи с этим МВД призывает пользователей сайтов знакомств быть внимательными и удостоверяться, что общение происходит с реальными людьми, а не фейковыми профилями.
Ранее сообщалось о том, что мошенники в Telegram начали запугивать своих жертв, выдавая себя за представителей силовых ведомств через поддельные номера.