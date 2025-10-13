Психолог предупредила о снижении интеллекта из-за просмотра коротких видео

Психолог предупредила о снижении интеллекта из-за просмотра коротких видео. Об этом передает «Газета. ру».

По мнению эксперта, короткие ролики ограничивают объем информации, что мешает человеку анализировать события и принимать взвешенные решения. Мозг додумывает недостающие детали, что делает зрителя уязвимым к манипуляциям. Часто просмотр связан с мечтами о лучшей жизни, что снижает самооценку при невозможности достичь увиденного. Это, в свою очередь, может привести к ухудшению настроения и развитию депрессивных расстройств.