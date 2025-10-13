Под Рязанью столкнулись иномарка и илососная машина
Под Рязанью столкнулись иномарка и илососная машина. Об этом пишет портал «Рыбное. нет».
Авария случилась на 180-м км трассы М5. Судя по кадрам, легковушка также врезалась в осевое дорожное ограждение, у нее серьезно поврежден передний бампер.
О пострадавших не сообщается.
Фото: портал «Рыбное. нет».