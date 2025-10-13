Почти 500 рязанцев за прошедшую неделю получили травмы

С 6 по 12 октября помощь потребовалась 489 пациентам. У 120 из них были переломы, 205 поступили с ушибами, 86 с растяжениями, 78 с ранами. Жителям напомнили, что Амбулаторно-травматологический центр Больницы скорой медицинской помощи работает круглосуточно и без выходных.

Фото: пресс-служба БСМП.